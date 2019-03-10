Тоболяки оценят творческие номера, подготовленные для Студвесны

Фото пресс-службы проекта "Перезагрузка"

Тобольские студенты, участники творческого интенсива "Перезагрузка" представят концертные программы, подготовленные для "Студенческой весны", в мультицентре "Моя территория". Зрители смогут оценить творческие номера 15 марта в 18:00.

В рамках творческого интенсива 85 тоболяков работали с региональными экспертами над своими номерами. Команды-участницы показывали свои наработки мастерам, после чего они приступали к редактуре: советовали, что нужно убрать, а что добавить, какие связки концертных программ перестроить. После доделки тоболяки продолжали репетировать самостоятельно.

Мастера также поделились с участниками проверенными лайфхаками о концертных программах: начинать с самых сложных для восприятия номеров, а одинаковые по стилю, характеру, темпу, жанру размещать в разные концы сценария. В финале же лучше всего поставить легкий для восприятия номер. Режиссеры посоветовали молодежи придерживаться временных рамок и не превышать 35 минут. Время на монтаж декораций при этом не должен превышать 20 минут, пишет "Мегатюмень".

"Эксперты помогают сделать хороший полноценный номер, а также задают определенный настрой. Когда успешные творческие люди хотят, чтобы ты достиг большего, - это мотивирует развиваться. А благодаря общению становится понятно, что нужно делать и как", — поделился Даниил Черепанов, участник интенсива в направлении "Оригинальный жанр".

Также тоболяки уже успели посетить мастер-класс по направлению "Медиа", где поговорили о композиции видеороликов, драматургии, сюжетах, конфликтах и разветвленности событий. А на мастер-классе по направлению "Мода" участники отработали проходки, презентацию костюмов и познакомились с трендами, которые будут актуальны в 2019 году, что поможет им дополнить свои костюмы современными элементами.