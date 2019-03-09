Тюменские отцы с сыновьями сразятся в турнире "База Героев"

Военно-спортивный турнир для отцов и детей "База Героев" пойдет в Тюмени на территории ТВВИКУ 10 марта. Разделившись на взводы, участники будут стрелять из лука, разбирать и собирать автоматы, преодолевать трассы на радиоуправляемых танках, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

В роли наставников выступят военнослужащие и курсанты училища, они будут помогать командам выполнять испытания. Кроме того, так как турнир пройдет в день масленичных гуляний, то будут организованы и командообразующие этапы — лабиринт, перетягивание каната, гонки на ледянках.

"Проведение турнира в ТВВИКУ даст более обширную картину родителям и детям о возможности поступления в высшие военные учебные заведения. Ведь не все знают, чему здесь именно обучают, какие навыки можно приобрести и как они могут быть полезны, а для отцов это возможность провести время с детьми и познакомиться с малозатратными и эффективными формами досуговой деятельности", — отметил Николай Петренко, руководитель турнира.



Турнир "База Героев" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В феврале 2018 года проект стал победителем Всероссийского конкурса "Папа Года" в категории "Лучшая организация, реализовавшая проект в сфере отцовства", а в декабре занял второе место на Всероссийском конкурсе "Доброволец России".