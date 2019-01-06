Педагоги проведут профориентационную работу с детьми из малоимущих тюменских семей

Тюменские педагоги проведут профориентационную работу с детьми из малоимущих семей, а также с ребятами из семей в трудной жизненной ситуации в рамках проекта ТРОО "Тепло души-детям-сиротам". Мероприятия будут проводиться на средства президентского гранта, который общественники выиграли в ноябре 2018 года.

На занятиях специалисты проведут тестирование по дистанционной программе "Навигатум", она поможет выявить склонность ребенка к тому или иному виду деятельности. Материалы в программе систематизированы и позволяют изучить историю профессий. Также педагоги расскажут о востребованных специальностях и новых профессиях, которые будут особенно актуальны в ближайшее десятилетие. Занятия будут проходить в увлекательных форматах с играми, просмотром видео и изучением притч, связанных с профессиональной деятельностью и навыками, необходимыми для той или иной работы, пишет "Тюменская область сегодня".

Как рассказала куратор профориентационного проекта Ольга Кутузова, на каждом занятии детям показывают притчи-сказки для развития целеустремленности, после идет обсуждение увиденного. Через полгода обучения участников проекта научат составлять резюме для поиска работы.