Организаторы "Ноль плюс" в Тюмени планируют культурный обмен с Сеулом

Фото группы "Международный кинофестиваль Ноль Плюс" "ВКонтакте"

Организаторы тюменского международного кинофестиваля "Ноль плюс" планируют в 2019 году расширить взаимодействие с коллегами из Сеула, налаженное в прошлом году – провести культурный обмен с сеульским международным детским кинофестивалем в Курогу.

Как рассказал Александр Школенко, директор по международным отношениям проекта "Ноль плюс", в мае 2018 года тюменцев пригласили в Сеул на кинофестиваль в Курогу, где они встретились с организаторами и обсудили взаимодействие России и Кореи, подписали официальное соглашение о сотрудничестве и договорились о культурных обменах. А в октябре делегация корейцев — представители культуры, бизнеса и власти — посетили наш кинофестиваль "Ноль плюс", где познакомились с программой проекта, регионом и главными индустриальными предприятиями области.

"Организаторы планируют расширить поле взаимодействия: провести культурный обмен театральных и танцевальных постановок и современного искусства", - уточнил Александр.

Напомним, в октябре 2018 года в Тюмени проходил V Международный кинофестиваль "Ноль Плюс", на базе него был организован детско-юношеский пресс-центр, который получил поддержку в размере 260 000 рублей на грантовом конкурсе "Моя идея".

Кроме того, для проекта "Ноль плюс" 2018 год стал годом побед: команде удалось выиграть сразу несколько крупных грантов в общей сумме на 11 миллионов.