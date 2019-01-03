Молодым тюменцам помогают начать бизнес

Около 3 тысяч человек тюменцев в 2018 году обучение по программы "Ты - предприниматель", среди них были даже школьники. В результате более 100 участников начали собственное дело.

"Конечено, школьники в налоговой инспекции пока не регистрируются. Они лишь пробуют собственные возможности. Конечно, российское законодательство позволяет открывать юрлицо с 14 лет, однако процедура довольно сложная. Необходимо пройти не только бюрократические барьеры, но и доказать через суд свою эмансипированность. Поэтому, таких "легалов" в стране единицы. Мы выходим с инициативой на федеральный уровень, чтобы процедуру открытия собственного бизнеса для несовершеннолетних облегчить", - отметил председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству организации "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов.

Программа дает возможность вникнуть молодым людям в детали ведения собственного дела. Но нужно понимать, что реальный результат будет виден лишь через два-три года. Есть и еще одна задача - это увеличение выживаемости бизнеса. И здесь Тюменская область в лидерах.

"У участников нашей программы выживаемость бизнеса очень высокая, около 70-80 процентов. Если же говорить о общероссийских показателях, то в среднем это всего процентов десять", - добавил он.

Добиться такого результата удалось благодаря не только образовательным программам и консультациям, но и хорошему стартовому пакету. Он позволяет молодым людям на первых шагах сэкономить около 300 тысяч рублей. В пакет входит помощь от партнеров, это и услуги по открытию счета, телефония, полиграфия, реклама и т. д.

Напомним, федеральная программа "Ты – предприниматель" реализуется в 60 регионах России. В Тюменской области ее организатором является Центр развития бизнеса при поддержке ТРО "ОПОРА РОССИИ" и регионального правительства. Стать участником программы может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет.