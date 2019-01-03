Московская школа Тюменского района приближается к вековому рубежу

90-летний юбилей отметила недавно школа поселка Московский под Тюменью. Сегодня здесь обучаются почти 1,3 тысячи детей и количество учеников растет с каждым годом.
Каждый ученик отзывается о своей школе с любовью. И учителя, и учащиеся к юбилею
учреждения подошли основательно: разработали программу действий, подготовили
музыкальные номера, украсили коридоры и кабинеты. А потом признались: вся работа была в удовольствие, потому что мы делали ее для родной школы.
Школа заслуженно гордится своими воспитанниками: они – активные участники, призеры и победители конкурсов и олимпиад не только районного, регионального, но и всероссийского уровней. Ребята участвуют в волонтерской деятельности, инициируют и реализовывают различные проекты. Один из ярких примеров тому – победа команды Московской школы в проекте "Это бизнес, детки!" и поездка в Москву на экскурсию в известную компанию "Black Star", пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".
У школы – завидные выпускники. В прошлом учебном году четверо из них были награждены медалью "За особые успехи в учении". И это не случайность - на протяжении последних нескольких лет не было случая, чтобы школа не пополнила районную армию выпускников- медалистов.
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