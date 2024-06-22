В Тюменской области нехватка специалистов сферы образования и организации досуга

С начала года в Тюменской области в службу занятости обратилось 12 тыс. 252 человека, получили работу 4 тыс. 727 человек. На учете в качестве соискателей состоит 4 тыс. 29 человек, в том числе в качестве безработных – 2 тыс. 67 человек. При этом в областном банке вакансий 33 тыс. 489 предложений для трудоустройства, то есть примерно по 17 на каждого безработного. Это данные департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 июня.



По количеству вакансий лидирует сфера образования, где готовы принять 6 тыс. 793 специалиста. В области культуры, спорта, организации досуга и развлечений смогут работать 4 тыс. 93 работника. На третьем месте по популярности — строительство, где готовы принять 3 тыс. 312 работников.

Более 2 тыс. сотрудников нужны в обрабатывающих производствах (2 тыс. 671), направлении сельского и лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (2 тыс. 218), обрабатывающих производствах (2 тыс. 58).

1 тыс. 931 человек смогут работать в сферах торговли и ремонте автотранспорта. 1 тыс. 782 работника — в области здравоохранения и социальных услуг, сообщает Вслух.ру.