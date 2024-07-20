Более пяти тысяч вакансий в сфере образования сейчас в Тюменской области

В Тюменской области открыто практически 34,3 тысячи вакансий для соискателей, в том числе 5,8 тысяч — в сфере образования.

Практически тысяча (956) педагогов-организаторов могут трудоустроиться в образовательные учреждения. По оперативным данным департамента труда и занятости Тюменской области, открыто 115 вакансий для учителей математики, 74 — иностранных языков, 50 — истории и обществознания, 46 — для преподавателей начальной школы, 21 - физкультуры.

Кроме того, организации примут 60 педагогов дополнительного образования, 59 педагогов-психологов, 42 социальных педагога, 30 учителей-логопедов, 26 учителей-дефектологов, 17 учителей музыкальных школ, 15 руководителей кружков.

Открыты 37 вакансий для преподавателей в колледжах и вузах, 10 — для преподавателей технологии и предпринимательства, 26 - для тьюторов, сообщает Вслух.ру.