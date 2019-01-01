Посетители театрального центра "Комсмос" в Тюмени смогут дарить друг другу билеты

09:43 01 января 2019
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Фото Таисии Дикаревой

Молодежный театральный центр "Космос" в Тюмени решил реализовать не обычную идею – зрители, покупая билеты, смогут приобрести дополнительные "подвешенные" билеты, оставить их у администратора, чтобы ими воспользоваться кто-то другой.

Идея родилась из традиции "подвешивать" кофе. О ней заговорили в России в 2005 году и поддержали ее даже некоторые кофейни Тюмени. Согласно традиции, любой желающий может зайти в заведение и взять кофе, который за него уже оплатили. Теперь такая акция распространится и на молодежный театральный центр "Космос".

"Космос" – это площадка для молодежных экспериментов. Нам хочется, чтобы она была такой же доступной для зрителей, как и для творческих коллективов Тюмени. К тому же возможность подарить билет — хороший повод продлить новогоднее настроении"е, — поделилась руководитель проектного отдела молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная. Узнать расписание спектаклей центра можно на сайте космосцентр.рф

Теги: театр
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