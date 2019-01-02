В тюменских больницах используют информативные методы диагностики кишечника

Около тысячи процедур ирригоскопии провели в консультативно-диагностическом центре "Эндос" в течение 2018 года. Преимущество методики в высокой информативности, а также безопасности и безболезненности.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ирригоскопия позволяет диагностировать рак кишечника, полипы, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулы, а также распознает нарушения в работе кишечника, аномалии развития толстой кишки. При этом процедура крайне редко приводит к осложнениям.

Процедура представляет собой рентген толстого кишечника с использованием контрастного вещества (сернокислый барий). На обычных снимках зафиксировать состояние кишечника невозможно, но после введения сернокислого бария орган можно рассмотреть более подробно. Общая продолжительность обследования может достигать до 30-40 минут при двойном контрастировании, но обычно длится несколько минут.

Специалисты отмечают, что своевременно установленный диагноз позволяет пациенту не потерять драгоценного времени и начать своевременное лечение. Врачи центра также внимательно следят, чтобы такие методы исследований не применялись при противопоказаниях – например, при беременности, ослабленном иммунитете после тяжелых операций, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, острых воспалительных процессах в кишечнике и т.д.