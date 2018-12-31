Юные тюменцы могут освоить гончарное ремесло

Общественная организация "Тепло души детям-сиротам" организует творческие уроки для детей из малоимущих семей и семей в трудной жизненной ситуации. Со 2 января начнутся занятия, на которых можно будет обучиться гончарному ремеслу, познакомиться с профессиями керамиста и гончариста.

По словам руководителя проекта Юлии Таракановой, такие занятия хорошо развивают мелкую моторику детей, укрепляют мышцы рук. Ведь чтобы создать что-то, необходимо размять глину, смастерить на гончарном круге кружку, статуэтку или игрушку, а после этого изделие нужно высушить, замыть, обжечь в специальной печи и расписать.

"Лепку можно сравнить с работой скульптора, а роспись – с работой художника. Готовое творение ребятам предлагают реализовать на ярмарке. Вырученные деньги идут на организацию досуга детей", - отмечает она.

Также на уроках детям рассказывают о народных игрушках, знакомят с видами росписи и традициями, учат основам живописи, цветоведения, дизайна, пишет "Тюменская область сегодня".

Проект будет длиться на протяжении 13 недель, первые занятия начнутся уже в новогодние каникулы. Записаться и уточнить расписание можно по телефону: 8 922 002-33-68. Адрес мастерской: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 63а (вход со стороны ул. 50 лет Октября).

Отметим, проект реализуется на средства президентского гранта.