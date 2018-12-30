У тюменских страусов начался брачный период

Страусы, проживающие на ферме возле села Чикча Тюменского района, несмотря на сибирские морозы, придерживаются родного австралийского графика. В австралии сейчас весна, а значит, для птиц начался брачный период.
"В прошлом году яйца отложили уже в ноябре. В этом чуть припозднились – ждем в декабре", - рассказала хозяйка фермы Наталья Демченко.
В хозяйстве Демченко два самца Эму и одна самочка. Она откладывает яйца в гнезда, подготовленные обоими кавалерами, которые и высиживают птенцов в течение 50-60 дней. Так что в этом году пополнения в семье Эму ждут ближе к международному женскому дню 8 марта.
Страусиная ферма в Чикче была организована в 2009 году. Основным направлением фермерского хозяйства является выращивание и разведение черного африканского страуса, с целью получения от него мяса, кожи, ценного жира и перьев, а также для дальнейшей продажи молодняка. Помимо этого на ферме организуются познавательные экскурсии.
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