В Тюменском районе создали молодежную администрацию

Фото пресс-службы администрации Тюменского района

16 человек вошли в созданную в Тюменском районе молодежную администрацию, которая станет коллегиальным органом при администрации района. Она будет осуществлять деятельность на общественных началах, не являясь юридическим лицом, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Молодых людей отбирали путем проведения специального конкурса. Среди членов кабинета - глава Молодежной администрации, заместители главы, курирующие разные направления деятельности, начальники управлений, а также руководитель пресс-службы. Последнюю должность заняла студентка Тюменского государственного университета Олеся Григорук.

Олеся закончила в 2018 году Луговскую среднюю школу с золотой медалью. На протяжении 3-х лет занимала пост премьер-министра совета старшеклассников. В этом году заняла 2 место в конкурсе сочинений "Мой район в будущем", посвященном 95-летию образования Тюменского района. Активно сотрудничает с управлением информационной политики администрации Тюменского района, на протяжении уже нескольких лет является внештатным автором. За особый талант по ведению страниц в социальных сетях назначена редактором страниц Тюменского района.

Решение о создании молодежной администрации было принято еще на старте юбилейного года. Подготовка началась заранее, а осенью вовсю развернулась работа по подбору членов кабинета. Буквально на днях состав Молодежной администрации района утвержден официально.

В выборе кандидатов участвовали члены специально созданной комиссии. Конкурс состоял из заочного и очного этапов. Была подана 21 заявка. В рамках очного этапа конкурсанты давали свои предложения по решению социально-экономических проблем района, а члены комиссии по определенным критериям оценивали кандидатов, выставляя им баллы.

Среди задач молодежной администрации - обеспечение взаимодействия молодежных структур с молодежными общественными объединениями района, участие молодежи в разработке и реализации муниципальных программ, создание молодежного резерва управленческих кадров администрации района и другие.