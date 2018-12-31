Тюменские театры порадуют сказками в новогодние каникулы

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Детские спектакли, семейные мюзиклы и концерты подготовили учреждения культуры для юных жителей Тюмени и их родителей. Во время зимних каникул пройдут показы премьерных постановок и уже полюбившихся сказок.

Тюменский театр кукол приглашает малышей на премьерный спектакль "Умка", который рассказывает историю о настоящей дружбе мальчика и белого медвежонка. Ребят постарше ждут на представлении "Битва магов, или выпускной в школе волшебников". Шоу особенно придется по вкусу юным фанатам книг и фильмов о Гарри Поттере. Зрители узнают магические заклинания и убедятся в силе волшебной палочки. Также в начале января пройдут показы уже полюбившихся новогодних спектаклей "Коза-дереза", "Снеговик-почтовик" и "Морозко".

Тюменский драматический театр откроет перед юными зрителями загадочный мир востока в новогоднем семейном мюзикле "Сказки 1001 ночи". Как признался в интервью директор ТБДТ Сергей Осинцев, постановка будет интересна не только детям, но и взрослым: "Мы выбрали такую сказку, где есть и взрослые мотивы, и детские. Каждый понимает историю по-своему".

Во Дворце культуры "Нефтяник" ребят уже порадовали спектаклем "Волшебник изумрудного города" (6+), а в Тюменской филармонии артисты ансамбля "Зори Тюмени" и участники одноименной детской хореографической студии подготовили для детей музыкально-хореографическую постановку "Аленький цветочек", сообщили в департаменте культуры Тюменской области.