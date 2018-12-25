Тюменцы могут узнать все о своем здоровье всего за пару часов

Фото предоставлено центром "Главное здоровье"

Узнать, какие скрытые патологические процессы происходят в организме, и предупредить развитие опасных болезней, позволит комплексная диагностика. Пройти такое обследование тюменцы могут в центре интегративной медицины "Главное здоровье" всего за 2,5 часа.

Всем известно, как важна для здоровья профилактика болезней и ранняя диагностика. Однако в повседневной жизни сложно найти время на прохождение многочисленных анализов и ожидание очереди в поликлиниках. Комплексная диагностика – это единовременное обследование всего организма, которое не потребует много времени и усилий, но даст полную картину о вашем состоянии.

Специалисты центра "Главное здоровья" проводят обследование на современном оборудовании без каких-либо препаратов и излучения. Более того, не потребуется даже дополнительных анализов, таких как анализ состояния крови, мочи, уровня гормонов. Все необходимые данные врачи получат при обследовании на диагностическом комплексе.

По результатам обследования врач выявит наличие или отсутствие патологических процессов, выпишет заключение и подберет оптимальную схему лечения. Комплексная диагностика позволит установить первичный очаг нарушений, установить точный диагноз даже в самых тяжелых случаях. Диагностический комплекс выявляет и скрытые заболевания, в том числе онкологические, находящиеся на самой ранней стадии. Точность исследования - до 98%.

"Современное оборудование позволяет нам проводить исследования в щадящем для пациента формате, не причиняя дискомфорта, и получать при этом максимально точные данные. Безопасность метода позволяет применять его как для обследования детей, взрослых и беременных женщин", - подчеркнул руководитель центра, кандидат медицинских наук Виктор Романенко.

Узнать подробности о комплексной диагностике и записаться на прохождение обследования можно на сайте центра https://glavnoezdorov.ru/.