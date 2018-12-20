Спектакль "Парфюмер" вновь представят тюменцам

Уникальный спектакль Дмитрия Ефимова вновь представят в Тюмени. "Парфюмер" - спектакль, который Дмитрий хотел поставить на протяжении последних пяти лет, рожденный по мотивам всемирно известного романа с одноименным названием.

"Парфюмер" - это история одного талантливого парфюмера, страсть и одержимость которого толкнули на преступление. Каждый танец в шоу, которое представят уже в январе, стремление найти аромат, который сводит с ума. Дмитрий Ефимов создает свою хореографическую интерпретацию, передавая эмоции героев через пластику и танец.

О значимости, профессионализме и масштабности спектакля "Парфюмер" говорят благодарные отзывы зрителей. "Сохранять театр в течение 20 лет - почти подвиг. Рада была увидеть счастливые лица исполнителей и зрителей, которые любят театр, гордятся им. Очень хороши сюжетные танцы, они театральны, увлекательны. Чувствуется, что руководитель - человек театра", - делится Анна Николаева в официальной группе спектакля.

"Музыка, хореография, движения заставляют испытывать бесконечные эмоции! Какие вы крутые!!!Спасибо Вам, что делаете нас счастливыми!!! Новых постановок и свершений! Мы вас обожаем!!!", - еще один отзыв от зрителя.

Спектакль представят тюменцам 22, 23, 24, 27 января в 20 часов, 25 и 26 января в 19 часов на сцене Тюменского Драматического театра. Приобрести билеты можно по ссылке.

Интересно, что к премьере хореографического спектакля в Париже создан эксклюзивный нишевый аромат компанией MaleParfum совместно с французским парфюмером Ириной Реза.