Победу в турнире "Что? Где? Когда?" в Тюмени завоевали интеллектуалы из Екатеринбурга

Команда из Екатеринбурга "Потом придумаем" одержала победу в очередном этапе Кубка России по "Что? Где? Когда?", который прошел в Тюмени, что даст право принять участие в Чемпионате России 2019 года, сообщили в пресс-службы Тюменского областного спортивного интеллектуального клуба.

В Тюмени прошел очередной этап Кубка России по "Что? Где? Когда?", сертифицированный Международной ассоциацией клубов "Что? Где? Когда?".

Победителем этапа Кубка России стала команда из Екатеринбурга "Потом придумаем", что дало ей право принять участие в Чемпионате России 2019 года.

Как отметил президент ТОСИКа Дмитрий Цинкевич, этот фестиваль стал рекордным и по количеству участников, и по географическому охвату. Почти 300 интеллектуалов из

Тюмени, Сургута, Нижневартовска, а также Екатеринбурга, Кирова, Кургана, Москвы и других (всего 13) городов состязались во взрослом и студенческом зачетах.

Игры проходили на базе Тюменского государственного университета.