Воспитанники тюменского центра "Согласие" участвуют в программе "Я – кондитер"

Классы кулинарии и швейная мастерская были оборудованы в тюменском социально-реабилитационном центре "Согласие" в рамках реализации проекта "Точка возврата". Теперь воспитанники учреждения постигают азы кулинарного искусства и занимаются по программе "Белошвейка".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, комплекс мер под общим название "Точка возврата" разработан в регионе и направлен на организацию продуктивной социально-значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Ребят стараются заинтересовать разнообразными полезными делами.

В рамках программы "Я – кондитер" воспитанники центра получают первичные навыки технологии приготовления различных видов теста и изготовления домашней выпечки: пирожков, печенья, пирогов, блинов, оладий. Программа "Белошвейка" знакомит их с устройством швейной машины и оверлога, учит различным видам машинных и ручных швов, мелкому ремонту одежды: пришить пуговицу, заштопать дыры на одежде, наложить заплатку, получат ребята представления также и о технологиях раскроя и шитья одежды.

По мнению инструктора по труду Светланы Каиль, главная задача – научить детей обслуживать себя в быту, быть самостоятельными, а это, в свою очередь, позволит им быть увереннее в себе.