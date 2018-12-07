"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерты Тюменской филармонии

Бесплатные билеты на интересные концерты могут получить подписчики проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и Инстаграме.

Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице.

Для участия в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии троих реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя.

Сразу шесть победителей выберут среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения 13 декабря. Каждый из них получит приглашение на спектакль на двоих.

Счастливчики получат приглашения на двоих на концерты Тюменской филармонии: джаз-бэнд Федора Кувайцева (14 декабря), "Камерата Сибири" (15 декабря) и на концерт вокальной музыки "Как дорожу я прекрасным мгновеньем" (16 декабря).

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.