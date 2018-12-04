В Тюмени рассмотрят дело о краже из банка 560 млн рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников преступной группы, замешанных в хищении более 560 млн рублей в Сибирском банке реконструкции и развития. 27 томов уголовного дела будут направлены для рассмотрения в Калининский районный суд Тюмени.

По версии следствия, в январе 2018 года совладелец и председатель правления Сибирского банка реконструкции и развития Григорий Романюта вместе со знакомым из Москвы создал организованную преступную группу для хищения денег из кассы возглавляемого банка. В состав группы вошли еще трое человек из других городов, одна из них, жительница Иркутска, была специально принята на должность заместителя правления банка.

Для обеспечения алиби Григорий Романюта издал приказ об уходе в отпуск и возложении своих обязанностей на сообщницу. Также в отпуск либо в командировку были отправлены зампредседателя правления банка и еще двое сотрудников, которые могли бы помешать хищению денег.

Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального Банка РФ наличными на сумму 561 млн рублей. Сделано это было под предлогом выплаты денег вкладчикам.

Вечером 26 января исполняющая обязанности председателя правления банка в результате административного давления на кассира получила от нее ключ от хранилища, откуда похитила деньги, уложив их в девять спортивных сумок. Их помог вынести один из участников группы.

Около 350 млн в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Романюты, около 100 млн рублей взяла себе исполняющая обязанности председателя правления банка, которая в ночь на 27 января на арендованном самолете улетела в Москву. Остальная сумма была поделена между другими участниками группы согласно их роли.

29 января 2018 года главный бухгалтер банка обратился в полицию с заявлением о хищении денег. В тот же день было возбуждено уголовное дело. У банка была отозвана лицензия, а позднее он был признан банкротом.

Трое обвиняемых в феврале по решению суда были заключены под стражу (жители Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга), сейчас они обвиняются по пп. "а, б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Григорий Романюта и его сообщница с февраля числятся в международном розыске.