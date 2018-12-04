У тюменцев изъяли более двухсот единиц оружия

В Тюменской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия проверили более сотни объектов хранения оружия и более 4 тысяч владельцев гражданского оружия.

В результате сотрудниками Росгвардии и полиции было выявлено 160 нарушений в сфере оборота оружия. У жителей Тюменской области изъяли 205 единиц огнестрельного, гладкоствольного и газового оружия и 30 штук патронов. Добровольно тюменцы сдали 26 единиц оружия различных видов.

"Также из незаконного оборота изъято 10 единиц гладкоствольного оружия, 1 единица огнестрельного оружия с нарезным стволом и 174 штук патронов. За незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение возбуждено 2 уголовных дела и 2 — за незаконную охоту", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.