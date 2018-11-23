Подписчики "Афиши Тюмень" могут выиграть билеты на хоккейный матч Рубин - СКА-Нева

Бесплатные билеты на интересный хоккейный матч могут выиграть подписчики проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальной сети "Инстаграм".
Для участия в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии трех реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя.
Победителей объявят 3 декабря 2018 года. Счастливчиков определят среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.
Внимание! Три победителя получат по два билета каждый на хоккейный матч между командами Рубин и СКА-Нева, который состоится во Дворце спорта 4 декабря в 19:00.
Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.
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