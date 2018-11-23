Тюменские студенты и школьники сыграют в "Что? Где? Когда" с Константином Рудером

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Осенний чемпионат Тюменской области по интеллектуальным играм соберет студенческие и школьные команды Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, городов Уральского федерального округа 24 ноября на площадке технопарка. Ведущим интеллектуальных игр станет знаток элитарного клуба "Что? Где? Когда?", капитан команды Росатома, обладатель двух хрустальных атомов Константин Рудер.

Командам предстоит проверить свои знания в четырех видах интеллектуальных игр: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Эрудит-квартет" и "Мультиигры". По итогам всех соревнований будет определен абсолютные чемпионы среди школьников и студентов.

Кроме того, каждый участник сможет показать свою эрудицию в индивидуальной игре Kahoot! По итогам чемпионата сильнейшие команды смогут пройти отбор на Чемпионат России по интеллектуальным играм.

Все подробности о проведении Осеннего чемпионата можно узнать в официальной группе Интеллектуального движения Тюменской области.