В тюменском "Космосе" покажут "Чайку"

Фото Таисии Дикаревой

Спектакль "Чайка" по произведению Антона Чехова поставит в Тюмени московский режиссер Данил Чащин в рамках театрального проекта "Премьера". Показ состоится 25 ноября в МТЦ "Космос".

Также с участниками проекта работали актер Олег Снопков из Москвы и хореограф-постановщик Олеся Лишенко из Екатеринбурга.

Напомним, в сентябре в Тюмени был запущен проект "Премьера". В рамках первого этапа студенты региональных вузов участвовали в мастер-классах в молодежном театральном центре "Космос", обменивались опытом на коммуникационных сессиях, учились новому у экспертов.

В ноябре участники вышли из "зоны комфорта" и на улицах города устроили "батл-челлендж".

Теперь наступает третий этап — творческая смена в лагере "Остров детства". Ребята разобьются на три группы: театр малых форм, пластический театр и театр танца. За каждой труппой будет закреплен федеральный эксперт в соответствии с направлением. Студентов ждут мастер-классы от региональных спикеров по категориям: "Режиссура", "Пластика", "Хореография" и "Сценическая речь", пишет "Вслух.ру".