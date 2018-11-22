В Тюменской области выявлено 340 коррупционных преступлений

15:24 22 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

За 10 месяцев 2018 года в Тюменской области выявлено 340 коррупционных преступлений, в том числе 170 фактов взяточничества, из которых 20 — в крупном и особо крупном размере. Такие данные были озвучены в областной прокуратуре на координационном совещании руководителей правоохранительных органов области, посвященном противодействию коррупции.

Отмечено, что в нынешнем году в регионе зарегистрированы преступления, связанные с коммерческим подкупом и легализацией денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных преступлений. Речь зашла и о проблемах, препятствующих выявлению и пресечению коррупционных преступлений. Среди них — недостаточное взаимодействие следственных и оперативных подразделений и недостаточная эффективность антикоррупционной деятельности в отдельных районах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Теги: взятки , коррупция
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