В Тюменской области выявлено 340 коррупционных преступлений

За 10 месяцев 2018 года в Тюменской области выявлено 340 коррупционных преступлений, в том числе 170 фактов взяточничества, из которых 20 — в крупном и особо крупном размере. Такие данные были озвучены в областной прокуратуре на координационном совещании руководителей правоохранительных органов области, посвященном противодействию коррупции.

Отмечено, что в нынешнем году в регионе зарегистрированы преступления, связанные с коммерческим подкупом и легализацией денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных преступлений. Речь зашла и о проблемах, препятствующих выявлению и пресечению коррупционных преступлений. Среди них — недостаточное взаимодействие следственных и оперативных подразделений и недостаточная эффективность антикоррупционной деятельности в отдельных районах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.