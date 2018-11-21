ЮниДенту - 20 лет. Пять из них компания попадает в ретйтинг лучших стоматологий страны

18 ноября тюменская стоматологическая клиника "ЮниДент" отметила свое 20-летие. Накануне этой круглой даты пришла радостная новость: стоматология "ЮниДент" вновь - уже 5-й год подряд - стала победителем профессионального рейтинга стоматологических клиник России.
Рейтинг является ежегодным. Его проводят портал Startsmile и Издательский дом "Коммерсантъ" на независимой и некоммерческой основе, что служит гарантией объективной и непредвзятой оценки.
Места в списках лидеров заслуженно занимают клиники высокой технической оснащенности, применяющие новейшие методики и технологии в лечении, предоставляющие широкий спектр стоматологических услуг, а также имеющие в своем штате высокопрофессиональных узкоспециализированных врачей.
Стоматология "ЮниДент" - единственная из тюменских клиник, включенная в этот почетный список, что только подтверждает её высокий статус.
Поздравляем коллектив и пациентов клиники со знаменательной датой и очередной победой в рейтинге!
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