Тюменская клиника вошла в сотню лучших российских стоматологий

13:10 21 ноября 2017
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Тюменская стоматологическая клиника "ЮниДент" четвертый год подряд становится победителем профессионального рейтинга стоматологических клиник России. Новость об этом пришла накануне дня рождения медучреждения: в этом году ему исполнилось девятнадцать лет.

Рейтинг клиник ежегодно проводят портал Startsmile и Издательский дом "Коммерсантъ" на независимой и некоммерческой основе. Это служит гарантией объективной и непредвзятой оценки.

Места в списках лидеров заслуженно занимают клиники высокой технической оснащенности, применяющие новейшие методики и технологии в лечении, предоставляющие широкий спектр стоматологических услуг, а также те, в чьем штате высокопрофессиональных узкоспециализированных врачей.

"В этом году "ЮниДент" на 28 месте в топ-100 российских стоматологий. Она стала единственной из тюменских клиник, которая включена в этот почетный список, что еще раз подтверждает её высокий статус", - отмечает директор по развитию холдинга "ЮниЦентр" Ирина Холманских.

Теги: стоматология , топ , медицина , ЮниДент
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