В музее Словцова открылись выставки тюменских дизайнеров

Фото предоставлено Тюменским музейно-просветительским объединением

В минувшую субботу в Музейном комплексе имени Словцова прошла часть мероприятий XX Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна и искусств.

В рамках фестиваля в музее открылись сразу две выставки. Первая — проект "Мастер", посвященный творчеству Николая Пискулина. Здесь можно увидеть работы автора, стоявшего у истоков тюменского графического дизайна. Вторая экспозиция — "Нестрогая достоверность", где представлены произведения членов Союза дизайнеров России Михаила Гардобея и Елены Улькиной. Это полотна, выполненные в технике "инкрустация по драпу" и другие работы.

Работа выставок продлится до 9 декабря 2018 года.