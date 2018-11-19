В музее Словцова открылись выставки тюменских дизайнеров

14:38 19 ноября 2018
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Фото предоставлено Тюменским музейно-просветительским объединением

В минувшую субботу в Музейном комплексе имени Словцова прошла часть мероприятий XX Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна и искусств.

В рамках фестиваля в музее открылись сразу две выставки. Первая — проект "Мастер", посвященный творчеству Николая Пискулина. Здесь можно увидеть работы автора, стоявшего у истоков тюменского графического дизайна. Вторая экспозиция — "Нестрогая достоверность", где представлены произведения членов Союза дизайнеров России Михаила Гардобея и Елены Улькиной. Это полотна, выполненные в технике "инкрустация по драпу" и другие работы.

Работа выставок продлится до 9 декабря 2018 года.

Теги: выставка , дизайнеры , музеи
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