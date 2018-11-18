Ялуторовские школьники в "Ночь искусств" представили уникальный спектакль

Фото: Администрация города Ялуторовска

Постановку молодежного авангардного театра "ФормАТ" (режиссер Юлия Сторчак) "Сомнамбула" с успехом представили зрителям в Ялуторовске в рамках "Ночи искусств". Актерами выступили школьники 14-18 лет.

"Жанр называется "пластический театр", – рассказывает автор идеи и сценария, режиссер спектакля Юлия Сторчак. – Мне хотелось поставить что-то необычное, нестандартное, чтобы вызвать яркие эмоции у зрителя. Поскольку в спектакле сильная хореографическая составляющая, без помощи профессионала было не обойтись. Очень помогла хореограф Екатерина Чирятьева, она легко переносила в танец все то, что я описывала, за это ей отдельное спасибо!".

Работа над спектаклем длилась без малого год. Сложность заключалась и в том, что сама постановка была непростой, и редкой возможностью собрать актеров всех вместе, пишет газета "Тюменская область сегодня".

"Актеры – школьники старших классов, 14-18 лет. У всех, помимо театра и школы, множество секций, кружков – поэтому репетиции растянулись почти на год, – объясняет режиссер. – Зато теперь у нас в планах показывать "Сомнамбулу" дальше. Уверена, у этого спектакля долгая и счастливая жизнь".

Кстати, "Сомнамбула" – это уже второй спектакль Юлии Сторчак, который она поставила в Ялуторовске при участии школьников. Первым стал спектакль "Быть" по мотивам пьесы А. Слаповского. В планах у молодого режиссера – и дальше развивать таланты юных актеров.