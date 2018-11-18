Тюменская молодежь проходит кастинг на "Политическую кухню"

В Тюмени завершается прием заявок на участие в проекте "Политическая кухня", направленном на студентов и молодых специалистов, которые интересуются политикой. Вторым этапом станет кастинг, затем пройдет образовательно-практический курс и финал.

Заявки принимаются на сайте. Для регистрации необходимо указать свое имя, возраст, место учебы или работы, оставить контакты и написать, почему решил попасть в "Политическую кухню". Принять участие в проекте могут молодые люди от 18 до 25 лет. Им предстоит примерить на себя роль политиков, посетить тематические мастер-классы, встречи с публичными экспертами, действующими представителями органов власти, СМИ и населением.

В рамках проекта будут подниматься такие темы, как партийная система в России, региональные отделения партий, выборы, избирательная комиссия Тюменской области, законодательная власть в России, политическая культура, парламентская этика, публичные слушания и другие. Самые активные смогут попасть в команду Общественной молодежной Палате при Тюменской областной думе и выиграть экскурсию в Московскую городскую думу, пишет "Мой портал".

Прием заявок завершается 18 ноября, после состоится кастинг кандидатов. На третьем этапе пройдут четыре образовательные недели, финал запланирован на 20 декабря.