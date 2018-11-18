В Викуловском доме культуры стали проводить занятия по йоге

Фото из группы "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте

В Викуловском доме культуры в рамках семейного клуба "Счастливы вместе" организовали занятия по йоге. Для участников проекта разработали специальный комплекс упражнений для укрепления здоровья, нормализации работы внутренних органов и формирования идеальной фигуры.

Главным инструктором для группы стала тренер ДЮСШ "Спринт" Екатерина Иванова. Обычно она ведет занятия физкультуры для селян пенсионного возраста, но для семейного клуба продумала программу, исходя из возрастных особенностей: в группу вошли участники от 0 до 35 лет, пишет ИА "Тюменская линия".

"На первое занятие по йоге пришли пока несколько человек. Но есть уверенность, что викуловцы подтянутся, и желающих постичь все тонкости йоги станет больше", - отметила заведующая досуговым отделом Викуловского ДК Анастасия Шипачева.

Семейный клуб "Счастливы вместе" на базе ДК был организован в октябре 2017 года. В среднем занятия клуба посещают около 30 человек. Участие в новом проекте "Йога" принимают и взрослые, и дети. После первой тренировки они устроили чаепитие, на котором попробовали ароматные чаи с медом и лимоном.

После занятия йогой каждый, кто принял участие в мастер-классе, почувствовал себя отдохнувшим, расслабленным и получил массу положительных эмоций.