Композиции на разных языках прозвучали на одном из концертов фестиваля "Осенняя рапсодия"

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

"Осенний MIX" — под таким названием состоялся феерический концерт творческих коллективов центра культуры и творчества "Тюмень" на сцене дворца культуры "Нефтяник". Музыкальный вечер прошел в рамках фестиваля нового формата "Осенняя рапсодия", рассказали в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Увлекательную программу подготовили ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка" и фольклорный ансамбль "Росстань". В одной программе прозвучали народные песни, романсы, мелодии советской и зарубежной эстрады.

Зрители с восхищением слушали произведения на русском, итальянском и испанском языках. Солист центра культуры и творчества "Тюмень" Михаил Шепеленко на протяжении всего вечера радовал гостей концерта своим творчеством. Зрители были в полном восторге от концерта и искупали артистов в овациях.

Впереди зрителей ждет еще один концерт в рамках фестиваля "Осенняя рапсодия". 17 ноября в 18 часов в ТРЦ "Кристалл" состоится субботний концерт одного из самых успешных музыкальных коллективов города Тюмени — вокал-бэнда "Матрица". В программе хиты и самые свежие треки.