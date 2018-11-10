Юных жителей Заводоуковска приглашают на конкурс дизайнерского мастерства

В Заводоуковске стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Школа юного дизайнера", принять в котором смогут ребята в возрасте от 5 до 17 лет. Конкурс пройдет в нескольких возрастных категориях, сообщили в администрации городского округа.

Заявки для участия и конкурсные работы принимаются до 18 ноября. Номинации конкурса:"Модный интерьер" – оригинальные работы для украшения интерьера дома, выполненные из любого материала, в любой технике; "Дом моей мечты" – работы, выполненные в формате "объемный макет", с использованием различных материалов, конструкторов.

Более подробно с условиями и порядком участия в конкурсе можно ознакомиться в Положении.