Тюменский центр "Родник" внедрил метод магнитотерапии

Магнитотерапия - один из самых эффективных и безопасных методов физиотерапевтического лечения. Недавно новый аппарат "Полимаг-2" появился в тюменском реабилитационном центре "Родник", сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Лечение назначается врачом-физиотерапевтом детям при детском церебральном параличе, бронхиальной астме, атопическом дерматите, болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани, остеохондрозе позвоночника.

В зависимости от заболеваний и выбранных методик в лечебном процессе можно использовать одновременно все основные излучатели, или воздействовать на небольшие участки одним, двумя основными или дополнительным излучателями. Применяют и кольцевое обертывание, которое создает эффект соленоида.

По мнению врача-физиотерапевта Ольги Решетовой, благодаря этой методике дети могут избавиться от болей в суставах и позвоночнике, ощущения тяжести в ногах, улучшат общее состояние организма, восстановят обмен веществ и заодно укрепят иммунитет.

Сегодня в "Роднике" отдыхают и лечатся 133 ребенка. Безусловно, расширение возможностей магнитотерапии позволит специалистам центра более эффективно помогать детям с различными проблемами здоровья.