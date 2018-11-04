Сотрудницы Абатской районной больницы завоевали награды чемпионата "Абилимпикс"

09:41 04 ноября 2018
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ядоверяю.рф

Две сотрудницы Абатской районной больницы, которая является филиалом Областной больницы №4 (Ишим), стали участницами регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". Одна из них завоевала призовое место.

Как сообщили в пресс-службе Областной больницы №4, региональный чемпионат проходил в Тюмени, в нем приняли участие представители муниципальных районов со всей области. Среди них - палатная медицинская сестра из  детского отделения Абатской районной больницы Светлана Торопова. Она проявила свои знания и навыки в компетенции "Медицина и социальный уход" и получила сертификат участника.

Ее коллега, Ольга Прусова, работающая в хирургическом отделении стационара, стала второй в номинации "Медицинский и лабораторный анализ", за что ей вручили диплом и серебряную медаль.

"Конкурсное задание заключалось в том, чтобы определить уровень гемоглобина в крови, и я справилась, хотя в своей работе с этим напрямую не сталкиваюсь", - прокомментировала Ольга Прусова. Она лишь год назад закончила медицинский колледж, до этого 10 лет проработала санитаркой. По ее мнению, призовое место в таком конкурсе подтверждает правильность выбора профессионального пути.

Теги: больница , инвалиды , конкурс , медсестра , чемпионат
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