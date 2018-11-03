Тюменцы могут выбрать спикера на очередную лекцию CreativeMornings

Фото группы "CreativeMornings | Tyumen | Тюмень" "ВКонтакте"

Темой восемнадцатой международной лекции в рамках проекта CreativeMornings в Тюмени станет "Рестарт". Спикера тюменцам предложили выбрать самостоятельно в группе во "ВКонтакте". Имя приглашенного эксперта определят путем голосования.

"Проект в первую очередь для знакомства и общения. Мы хотим, чтобы эти знакомства были актуальны, полезны и интересны аудитории, именно поэтому открываем возможность предложить спикера. В прошлом месяце мы уже пробовали и это оказалось востребованным. Поэтому мы снова решили обсудить с нашими слушателями, с кем бы они хотели познакомиться, чьи истории услышать на восемнадцатом завтраке", — рассказала Юлия Каргаполова, куратор проекта CreativeMornings в Тюмени.

Напомним, что интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 189 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин, — и этот список постоянно растет. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

В рамках международного проекта CreativeMornings в областной столице тюменцы вместе с региональными спикерами обсудили 17 тем: "Выживание", "Равенство", "Гениальность", "Сострадание", "Пионер", "Смерть", "Контекст", "Тревога", "Любопытство", "Отвага", "Игра", "Обязательство", "Ремесло", "Намерение", "Сообщество", "Хаос", "Честность". Всего креативные завтраки в Тюмени посетили более 1000 слушателей, сообщают "Аргументы и Факты – Тюмень".