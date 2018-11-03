МТЦ "Космос" набирает команду для постановки нового спектакля

Фото Таисии Дикаревой

Тюменцы могут принять участие в работе над новым спектаклем молодежного театрального центра "Космос" по пьесе "Внешние побочные" драматурга Дмитрия Богославского. Это будет история о детстве, его преодолении и о невозможности вернуться домой.

Как пишет "Вслух.ру", режиссурой займется петербуржец Роман Муромцев, выпускник Российского государственного института сценических искусств, участник фестиваля European Young Theatre. 61 Festival dei 2 Mondi di Spoleto 2018 в Сполето (Италия) и автор успешных постановок по работам Гарольда Пинтера, Юрия Мамлеева и Даниэля Пеннака.

В команду требуются видеограф-фотограф, композитор, актеры , помощник режиссера. Постановка будет интенсивно готовиться с 22 ноября по 29 декабря. 29 декабря — выпуск спектакля. Тех, кто заинтересовался в работе, ждут в МТЦ "Космос".