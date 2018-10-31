Дом меховой моды "Anna Mancini" проведет в Тюмени неделю моды

В ноябре в салоне "Anna Mancini" состоится Неделя меховой моды. Здесь можно будет ознакомиться с новыми коллекциями верхней одежды и аксессуаров от модных брендов и получить консультации от экспертов.

Уникальное мероприятие не оставит равнодушными ценителей безупречного стиля, утонченных модных трендов и первоклассного комфорта, уверены организаторы.

Неделя меховой моды стартует 8 ноября. В рамках открытия в Доме меховой моды "Anna Mancini" пройдет показ коллекции меховых изделий. Акценты будут расставлены вокруг меховых шедевров и их создателей, ожидается приезд специальных гостей. Вход на мероприятие – по пригласительным билетам.

А уже с 9 ноября и в течение последующих двух недель принять участие в Неделе меховой моды могут все желающие. Гости Дома меховой моды "Anna Mancini" смогут не только выбрать верхнюю одежду из новых коллекций, изделия из натурального меха, аксессуары, но и получить советы от стилистов и консультации от экспертов по созданию образов, уходу за верхней одеждой и мехами, хранению, чистке меховых изделий, а также пошиву эксклюзивной одежды.

В салоне "Anna Mancini" представлена новая зимняя коллекция итальянской верхней одежды от DIEGO M. Она адресована элегантным женщинам, предпочитающим комфорт (casual), которые могут по достоинству оценить каждую продуманную деталь и качество "Made in Italy". Модели созданы в соответствии с новыми, часто революционными стилистическими концепциями, узнаваемыми благодаря необычному крою и смелой комбинации оттенков.

Кроме того, "Anna Mancini" позволяет создать полный образ: здесь можно найти меховые и кашемировые пальто, жилеты, палантины, аксессуары из натуральной кожи, изделия из эксклюзивного меха на любой, самый искушённый вкус. Также по каталогам от ведущих европейских фабрик можно сделать персональный заказ любого понравившегося изделия из натурального меха.

Дом меховой моды "AnnaMancini" находится по адресам: улица Водопроводная, 16; бутик в ТРЦ “Гудвин”, улица Максима Горького, 70, 1 этаж.

"Anna Mancini" – это качество, красота и роскошь в каждом изделии, высокий уровень обслуживания и индивидуальный подход!