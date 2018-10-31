Теплоблок — уникальный материал, обладающий высоким уровнем огнестойкости

Фото предоставлено компанией «Абсолют»

Приобрести теплоблок по выгодным ценам предлагает компания "Абсолют". Материал имеет ценные характеристики и именно поэтому так востребован среди потребителей.

Кроме ценных характеристик материал обладает еще и эстетическими свойствами. Из него строят комфортные и красивые дома. Из чего состоит теплоблок, рассмотрим в статье.

Первый слой – это бетонный блок из керамзитобетона. Он является несущим, поэтому имеет большую по сравнению с другими слоями толщину, выполнен из материала высокого качества. Посередине находится термоизоляционный слой из пенополистирола. Третий, наружный слой выполняется из керамзитобетона, фактуру которому придает полиуретановая матрица с пластичным бетоном.

Здания, построенные из теплоблока, получаются не только прочными, но и имеющими высокий уровень огнестойкости. Поскольку в состав материала, из которого делается средний термоизоляционный слой, добавляется еще антипирен, появляется способность к самозатуханию.

Наконец, внешний слой теплоблока является декоративным, следовательно, фасад дома не нуждается в дополнительной отделке. Несомненно, это является еще одним плюсом не только с точки зрения экономии, но и безопасности, ведь далеко не все отделочные материалы, широко применяемые для фасадов, отличаются огнестойкостью.

Кроме уникальности самого материала потребителей привлекает широкий выбор конфигурации и размеров изделий: от блоков рядовых половинчатых и угловых небольших размеров до массивных оконных балок, а также различные цвета и фактуры облицовочного слоя. В социальной сети "ВКонтакте" компания "Абсолют" запустила серию полезных статей о строительстве, там же вы можете задать интересующие вас вопросы, а эксперты компании с удовольствием ответят на них. Официальный сайт организации расскажет будущим клиентам о последних новостях и преимуществах компании – http://absolutstroi.ru.

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