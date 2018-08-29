Фестиваль красок пройдет в Тюмени в последний день лета

Всероссийский фестиваль красок едет в Тюмень: 31 августа в 17:00 он состоится на стадионе "Геолог". Гостей ждут несколько часов беззаботного веселья, сотни объятий и тысячи улыбок, сообщают организаторы.

Каждый час по команде ведущего будут проходить массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета.

На сцене главного красочного события года выступят лучшие популярные диджеи, которые подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.

На территории праздника будут созданы отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть. Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений!

Кроме Тюмени Всероссийский фестиваль красок в 2018 году посетит еще 300 городов России и СНГ. Подробности на странице фестиваля "ВКонтакте": https://vk.com/vmeza_tmn_v