Тюменских школьников приглашают на Open Air

Детский Open Air пройдет 2 сентября на площади у правительства Тюменской области в честь начала нового учебного года.

В 17:00 гостей ждет развлекательная программа и призы от партнеров проекта. В программе мероприятия - выступление творческих коллективов Центра культуры и творчества "Тюмень".

Кроме того, на празднике выступит студия современного вокала "Максимум". Также юных гостей порадует розыгрыш подарков от магазина постоянных распродаж "Галамарт".