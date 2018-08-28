Тюменских школьников приглашают на Open Air

Детский Open Air пройдет 2 сентября на площади у правительства Тюменской области в честь начала нового учебного года.
В 17:00 гостей ждет развлекательная программа и призы от партнеров проекта. В программе мероприятия - выступление творческих коллективов Центра культуры и творчества "Тюмень".
Кроме того, на празднике выступит студия современного вокала "Максимум". Также юных гостей порадует розыгрыш подарков от магазина постоянных распродаж "Галамарт".
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