Гриль-бар "Ин Да Юса" в Тюмени отпразднует день рождения

Популярный в Тюмени гриль-бар "Ин Да Юса" устроит вечеринку в честь своего 6-летия 25 августа. Праздник начнется в 20:00.

В 21:00 гостей будет приветствовать ведущий Дмитрий Чашков. Организаторы обещают гостям погружение в атмосферу беззаботности и веселья.

"Юса была с тобой рядом, когда ты пел в печали под Земфиру, которая кого-то искала, Юса была рядом с тобой, когда ты отмечала свой девичник. Юса просто была всегда с тобой рядом. И сейчас мы хотим, чтобы ты был рядом вместе с нами в этот важный для нас день... Потому что мы тебя любим, а ты, надеемся, любишь нас", - отмечается в приглашении.