Тюменцы увидят захватывающее шоу лучших поваров от "Тюменской марки"

Кулинарное шоу "Калейдоскоп вкуса" состоится в Тюмени на территории рынка "Михайловский" в рамках конкурса "Тюменская марка-2018" 25 августа. Восемь шеф-поваров приготовят блюда разных стран мира: вьетнамской, грузинской, итальянской, испанской, русской кухонь и других. Посетителям представиться возможность оценить эти блюда, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

"Участниками шоу выступят опытные повара известных крупных ресторанов Тюмени. Мы хотим показать возможности приготовления блюд разных стран мира из продуктов, приобретенных у местных товаропроизводителей и ЛПХ на рынке "Михайловский", — рассказала директор рынка Татьяна Киселева.

Как отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина, захватывающее шоу будет проходить в рамках городского конкурса для малого и среднего бизнеса "Тюменская марка": "В этом году мы хотим, чтобы конкурс стал поистине народным и в его организации участвовали сами предприниматели и жители. Мы готовим программу, опираясь на пожелания участников".

Праздник состоится 25 августа с 11.00 до 13.00 на рынке "Михайловский", расположенном по адресу: Тюмень, ул. Федюнинского, 55.

Заявки на участие от ресторанов города должны быть предоставлены не позднее 17 августа 2018 г. на электронный адрес: marketing@rynok72.ru либо по контактному телефону +7-967-385-61-15, +7(3452)522-371, Ирина Копотилова.

Напомним, регистрация участников и "народных экспертов" конкурса "Тюменская марка" продолжается на сайте www.marka72.ru и продлится до 7 сентября. Выставка состоится 26–27 октября в спорткомплексе "Центральный". Телефон горячей линии конкурса: 8(3452) 288-401.

"Тюменская марка" – ежегодный конкурс среди субъектов малого и среднего бизнеса города Тюмени. Проводится в целях содействия развитию субъектов предпринимательства на территории города Тюмени, пропаганды предпринимательской деятельности, выявления, популяризации и поощрения лучших предприятий, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города Тюмени.