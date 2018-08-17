Тюменцам обещают ветреные и пасмурные выходные

10:01 17 августа 2018
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Фото: pixabay.com

На ближайшие дни синоптики обещают жителям Тюмени небольшие дожди и довольно прохладную погоду.

Сегодня в городе максимальная температура воздуха днем составит +21 градус, после обеда вероятны осадки. 

В субботу, 18 августа, в течение дня пасмурно, ветер северо-западный до 16 м/с, днем воздух прогреется до +16 градусов, также возможен небольшой дождь. В воскресенье — максимальная температура днем аналогичная, с утра и до вечера вероятны кратковременные осадки, которые закончатся ближе к темному времени суток, ветер северный до 11 м/с.

Теги: прогноз погоды
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