Тюменцы смогут сделать ЭКГ и проверить сахар в поликлиниках без записи

Акция "Доктор с вами", посвященная профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, пройдет в эту субботу, 18 августа, в муниципальных поликлиниках Тюмени. Для участия в акции не нужна предварительная запись.

Мероприятие будет проходить в отделениях профилактики городских поликлиник. Всем обратившимся сделают экспресс-тестирование крови на холестерин и сахар, электрокардиограмму, измерят артериальное давление, рост, взвесят, рассчитают индекс массы тела. Все это поможет определить наличие факторов риска в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний.

По итогам обследования тюменцев проконсультирует и, в случае необходимости, направит на дополнительное обследование врач-кардиолог.

В городском департаменте здравоохранения напоминают, что в профилактической акции "Доктор с вами" принимают участие все муниципальные поликлиники Тюмени, а также поликлиника ГБУЗ ТО "ОКБ № 2" (по прикреплению). Пациенты, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России, могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8.