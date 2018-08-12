В Тюмени начинающие волонтеры проводят творческие занятия для особых детей

Волонтерский отряд "Доброе сердце" проводит занятия в Тюменском областном реабилитационном центре "Родник". Начинающие добровольцы готовят и проводят творческие мероприятия для детей-инвалидов, проходящих реабилитацию, и их родителей.

Руководит отрядом Анастасия Зыкова, которая имеет опыт добровольческой деятельности и личную книжку волонтера. На вводном занятии участники отряда познакомились, узнали об истории добровольчества, направлениях деятельности и этапах подготовки к мероприятиям. Волонтеры обсуждали идеи предстоящего мероприятия, писали сценарий и распределяли роли. Затем придумали эмблему отряда и нарисовали его на футболках в технике "Батик".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, для детей из реабилитационного центра волонтеры уже провели конкурс рисунков на асфальте "Яркий день – каждый день", утреннюю акцию "Улыбка с утра – залог хорошего дня" и флешмоб "ПроДвижение".

В конце смены двум участникам волонтерского движения, достигшим 14-ти лет, будет вручена личная книжка волонтера. После чего, ребята будут зарегистрированы в Координационном центре развития добровольческого движения Тюменской области. Детям, не достигшим этого возраста, будут вручены почетные грамоты.