Компания "Абсолют" использует современные технологии для покраски домов из теплоблока

Когда стены дома возведены, остается только покрасить их. Внешний вид дома ограничивается лишь вашей фантазией. Специалисты компании "Абсолют" рассказали про все этапы покраски теплоблоков.
"Прежде чем приступать к покраске, важно обработать швы герметиком, он обеспечит эффективную гидроизоляцию, а также послужит частью декоративной отделки. Преимущество теплоблоков еще и в том, что они не нуждаются в облицовке. Поэтому после обработки герметиком приступаем к покраске, которая проходит поэтапно", — отмечают строители.
Для начала нужно заняться грунтовкой. Она необходима для улучшения адгезии (сцепления красящего элемента со стеной). Затем можно приступать к самой окраске. Для этого профессионалы используют современные краскораспылители, которые в считанные минуты способны окрасить довольно большую площадь теплоблоков. Можно выбрать любую расцветку — на теплоблоках особенно хорошо смотрятся пастельные цвета, оттенки бежевого и персиковый цвет.
Примечательно, что многие владельцы домов из теплоблоков любят окрашивать угловые блоки в контрастные цвета, делается это для создания иллюзии сложной геометрии и интересного вида.
Эксперты советуют планировать отделочные работы на хорошую погоду. Покраску следует проводить при плюсовой температуре (не менее 5 градусов тепла), соблюдать очерёдность нанесения, позволять слоям высохнуть – и тогда точно всё будет в порядке.
Напомним, в социальной сети "ВКонтакте" компания "Абсолют" запустила серию полезных статей о строительстве, там же вы можете задать интересующие вас вопросы, а эксперты компании с удовольствием ответят на них. Официальный сайт организации расскажет будущим клиентам о последних новостях и преимуществах компании – http://absolutstroi.ru.
Уточнить подробности можно по телефонам +7-(3452)-60-48-84, +7(929)-26-94-884, либо посредством электронной почты manager@absolutstroi.ru. Офис продаж расположен по адресу г. Тюмень, ул. Осипенко 81 корп. 4, офис 4/11 б.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru