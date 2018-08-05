В Тобольске сформируют комфортную городскую среду

В Тобольске продолжится реализация программы по созданию комфортной городской среды, разработанной правительством Тюменской области, администрацией муниципалитета и компанией СИБУР. Об этом сообщил глава города Владимир Мазур.



В рамках программы планируется построить и реконструировать спортивные сооружения, объекты образования и здравоохранения, в том числе Ледовый дворец, бассейн, несколько многофункциональных спорткомплексов. На базе стадиона "Тобол" будет создан Центр спорта и отдыха. Появится новая школа на 1 тыс. 200 мест и детский сад на 550 мест, пишет ИА "Тюменская линия".



"Тобольск в числе лидеров региона и Уральском федеральном округе по строительству жилья. если в 2012 году в городе было сдано в эксплуатацию 52 тыс. кв.м жилья, то в 2017 – уже 103 тыс. кв.м. В рамках реализации программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья новые квартиры получили более 1 тысячи 188 семей. Реализация программы продолжится, для этого выделены средства из областного бюджета", - прокомментировал Владимир Мазур.



Кроме того, готов проект детской поликлиники в 7 мкр, строительство планируется завершить в 2019 году. Ведутся переговоры по приобретению и реконструкции здания для размещения взрослой поликлиники. В планах на ближайшее будущее - реконструкция подгорной части Тобольска, реализация молодежного проекта возрождения Аптекарского сада, продолжение программы благоустройства дворов многоквартирных жилых домов. Компания СИБУР готова вложить средства в строительство аэропорта.