Ученики тюменской школы комиксистов представят свои работы на выставке

13:32 04 августа 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Этим летом в Тюмени на базе молодежного театрального центра "Космос" была организована первая в России школа комиксистов Comic Camp Tyumen. Работы студентов можно будет увидеть на итоговой выставке, сообщает "Мой портал".

Постоянными преподавателями Школы были активисты комикс-движения Тюмени Геогрий Елаев и Виталий Лазаренко. Приглашенным экспертом стал профессор Школы перспективных исследований Даскин Драм, который познакомил студентов с азами перформанса и рассказал о его пользе для иллюстраторов и комиксистов. За два месяца преподаватели разобрали со всеми желающими создание комикса по этапам: от режиссуры до постановки и дизайна. Участники Школы вместе с экспертами создали несколько тестовых мини-комиксов и готовы презентовать их на выпускном. Закрытие Comic Camp Tyumen пройдет в молодежном театральном центре "Космос" в формате арт-вечеринки с пиццей, музыкой и выставкой работ.

Занятия были бесплатны и доступны абсолютно для всех. По словам организаторов, они увидели отклик у жителей города и хотят продолжать образовательную деятельность. За новостями проекта можно следить в группе во "Вконтакте": https://vk.com/comiccamptmn.

Теги: выставка , творчество
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