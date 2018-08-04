Ученики тюменской школы комиксистов представят свои работы на выставке

Этим летом в Тюмени на базе молодежного театрального центра "Космос" была организована первая в России школа комиксистов Comic Camp Tyumen. Работы студентов можно будет увидеть на итоговой выставке, сообщает "Мой портал".



Постоянными преподавателями Школы были активисты комикс-движения Тюмени Геогрий Елаев и Виталий Лазаренко. Приглашенным экспертом стал профессор Школы перспективных исследований Даскин Драм, который познакомил студентов с азами перформанса и рассказал о его пользе для иллюстраторов и комиксистов. За два месяца преподаватели разобрали со всеми желающими создание комикса по этапам: от режиссуры до постановки и дизайна. Участники Школы вместе с экспертами создали несколько тестовых мини-комиксов и готовы презентовать их на выпускном. Закрытие Comic Camp Tyumen пройдет в молодежном театральном центре "Космос" в формате арт-вечеринки с пиццей, музыкой и выставкой работ.

Занятия были бесплатны и доступны абсолютно для всех. По словам организаторов, они увидели отклик у жителей города и хотят продолжать образовательную деятельность. За новостями проекта можно следить в группе во "Вконтакте": https://vk.com/comiccamptmn.