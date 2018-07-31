Топ мероприятий для студентов на неделю: интеллектуальные игры, театральная школа и вечеринка с Юлией Коган

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Вас ждет много интересного: квартирник в караоке-клубе, летний флешмоб женственности, интеллектуальные игры, театральная школа и большая летняя вечеринка с Юлией Коган.

Квартирник

Душевный летний квартирник под звуки гитары. За настроение и живой звук отвечает творческое пространство "Звучи". В программе: любимые песни и добрая лирика, легкий фуршет и согревающие напитки. Бронь столиков по телефону 56-18-18.

Когда: 31 июля в 19:30

Где: караоке-клуб "AVENЮ" (ул. Республики, 143а)

Вход свободный!

Показ фильма "Цельнометаллическая оболочка"

Фильм легендарного режиссера Стенли Кубрика. После просмотра у зрителей будет возможность обсудить картины с опытными психологами. Картина затрагивает темы страха и неизвестности, так что обсуждение обещает быть увлекательным! Необходима предварительная запись на просмотр.

Когда: 31 июля в 20:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Вход свободный!

Летний флешмоб женственности

Приглашаются тюменки любого возраста. Обязательный дресс-код — платье или длинная юбка, а также цветок в руках или воздушный шарик. Суть флешмоба – подарить улыбки и хорошее настроение всем встречающимся на пути.

Когда: 1 августа в 19:00

Где: мост Влюблённых

Участие бесплатно!

Open air мастер-класс по свинговым танцам

Летняя серия бесплатных занятий свинговыми танцами от школы "Дом танцев" во дворе музея. Желающие научиться новым ритмичным движениям для покорения любого танцпола могут уточнить удобное время проведения и узнать иные подробности по телефону: 46-13-10.

Когда: 1 августа

Где: музей "Дом Машарова"

Вход свободный!

Показ фильма Ларса фон Триера "Нимфоманка, часть 1"

Одинокий мужчина по имени Селигман обнаруживает на улице лежащей в луже сильно избитую женщину. Благородный джентльмен приводит даму в свою квартиру, оказывает первую помощь, отогревает и предлагает кров. В ответ женщина, именующая себя Джо, рассказывает Селигману свою удивительно чувственную историю, историю осознания себя нимфоманкой, историю обретения своего женского начала, ощущения женской силы и первых шагов в обольщении. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 1 августа в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4)

Вход за депозит 200 рублей

Sensual Party

Танцевальный вечер под романтические мелодии бачаты и заводные ритмы кизомбы. Участники вечера смогут вдоволь потанцевать или просто насладиться прекрасными мелодиями.

Когда: 1 августа с 21:00 до полуночи

Где: cover-pub "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Вход свободный!

Продолжение: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_44785